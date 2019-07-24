Водонаева собралась переезжать в Америку

Алена Водонаева отдыхает в Штатах, осваивает маршруты для прогулок и заводит знакомства. Все это – с дальним прицелом: модель готовится переехать сюда на постоянное жительство. Она призналась, что это ее мечта.
Бывшая звезда "Дома-2" в США уже почти месяц. И на соцсети почти не остается времени, пожаловалась Алена Водонаева своим подписчикам. Под конец дня модель успевает только разложить продукты в холодильнике и убрать грязные вещи.
Модель встретила день рождения в Лос-Анджелесе. Алена Водонаева прогулялась в домашних тапочках по "Аллее славы" в Голливуде. Успела понежиться в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру в купальнике.
Сейчас Алена Водонаева отлично проводит время с сыном Богданом на побережье Малибу, где успела даже подружиться с местными жителями. "Своими" я тут тоже уже потихоньку обрастаю. У нас с Богданом формируется круг общения, любимых мест, привычных маршрутов", – написала модель в Instagram.
Алена Водонаева уже готовит почву для исполнения своей мечты о переезде в США. Для восьмилетнего Богдана звезда нашла учительницу английского языка: звезда сожалеет, что это удалось лишь к концу их путешествия. Тем не менее модель уверена, что в будущем ей будет проще привыкнуть к атмосфере другой страны.
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