Водонаева собралась переезжать в Америку

Алена Водонаева мечтает переехать с сыном в Америку. Модель уже наняла для Богдана учительницу английского.

Алена Водонаева отдыхает в Штатах, осваивает маршруты для прогулок и заводит знакомства. Все это – с дальним прицелом: модель готовится переехать сюда на постоянное жительство. Она призналась, что это ее мечта.

Бывшая звезда "Дома-2" в США уже почти месяц. И на соцсети почти не остается времени, пожаловалась Алена Водонаева своим подписчикам. Под конец дня модель успевает только разложить продукты в холодильнике и убрать грязные вещи.

Модель встретила день рождения в Лос-Анджелесе. Алена Водонаева прогулялась в домашних тапочках по "Аллее славы" в Голливуде. Успела понежиться в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру в купальнике.

Сейчас Алена Водонаева отлично проводит время с сыном Богданом на побережье Малибу, где успела даже подружиться с местными жителями. "Своими" я тут тоже уже потихоньку обрастаю. У нас с Богданом формируется круг общения, любимых мест, привычных маршрутов", – написала модель в Instagram.

Алена Водонаева уже готовит почву для исполнения своей мечты о переезде в США. Для восьмилетнего Богдана звезда нашла учительницу английского языка: звезда сожалеет, что это удалось лишь к концу их путешествия. Тем не менее модель уверена, что в будущем ей будет проще привыкнуть к атмосфере другой страны.