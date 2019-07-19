Показавшая пятую точку Водонаева заинтересовала гигантскими ступнями

Известная телеведущая поделилась пикантными фото. Алена Водонаева проводит отпуск в США.

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На днях знаменитость и ее сын Богдан улетели в Калифорнию. Алена Водонаева уже рассказала подписчикам в соцсетях, что они поселились в уютных апартаментах с несколькими спальнями, большим гардеробом и стильной гостиной.

Также телеведущая опубликовала в Instagram снимки из бассейна. В кадре Алена, облаченная в купальник, демонстрирует свою пятую точку.

"При выкладывании задницы, главное ничего серьезного не писать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите как у вас дела и в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка?" – обратилась Водонаева к фанатам.

Интернет-обыватели по достоинству оценили роскошные формы звезды. Поклонники потребовали у теледивы больше подобных фотографий.

Среди подписчиков были и те, кого больше заинтересовали ноги Алены Водонаевой. По мнению подписчиков, на одном из опубликованных снимков ступни теледивы кажутся гигантскими. "А что с ногой? Какой размер у вас?", "точно не золушка😮", – смеются поклонники звезды.

Напомним, ранее Алена Водонаева жаловалась, что на отдыхе набрала вес. Теледива не может обуздать свой аппетит. Звезда пообещала фанатам и самой себе сесть на строгую диету.