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Алена Водонаева рассказала о последствиях жестокой травли

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера стало настоящей сенсацией. Россияне как с цепи сорвались: начали заваливать разлучницу Леди Гагу гневными комментариями. Свое мнение на этот счет решила высказать Алена Водонаева.
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Ведущая объяснила причины, по которым соотечественники модели начали активную травлю певицы. По ее мнению, существует три основных пункта.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

"Во-первых, пока в прокате шел фильм "Звезда родилась", где Гага с Купером играют по уши влюбленных друг в друга музыкантов, они делали все, чтобы подогреть слухи о своем романе. Во-вторых, поклонникам совсем не сложно представить Купера и королеву эпатажа в порыве страсти. Ведь в фильме они отлично сыграли любовь, за что получили номинации на "Оскар". Ну и в-третьих, невозможно представить, что мужчина в здравом уме может уйти от Ирины Шейк", – высказалась Алена.

Водонаева также отмечает, что это могла бы быть ужасная история об агрессивности русских, которые привыкли травить отечественных звезд, а теперь добрались до зарубежных артистов. Но, она считает, что россияне продемонстрировали великолепное чувство юмора.

"Травля Леди Гага быстро сошла на нет, потому что наши с вами соотечественники стали публиковать в блоге певицы объявления, рецепты блюд и шутки", – пояснила теледива.

Шутки шутками, но во всем этом светская львица выделила одну очень важную проблему – кибербуллинг. Стоит отметить, что Россия занимает лидирующую позицию в этом вопросе. С травлей в интернете сталкиваются не только взрослые, но и дети, чья психика может серьезно пострадать. 

"Политики о себе позаботились и ввели наказание за оскорбление власти в Сети, вот только до травли обычных людей им никакого дела нет. Хоть бы на социальную рекламу потратились!", – возмутилась Алена.

Автор: 23 июля 2019, 14:43
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