Алена Водонаева рассказала о последствиях жестокой травли

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера стало настоящей сенсацией. Россияне как с цепи сорвались: начали заваливать разлучницу Леди Гагу гневными комментариями. Свое мнение на этот счет решила высказать Алена Водонаева.

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