Солнцев вышел в свет с новой старушкой

Супруга шоумена Екатерина Терешкович больна. А пока 63-летняя жена занимается здоровьем, 38-летний Гоген Солнцев укатил на отдых с другой женщиной.



Артист заверил, что его избранница себя плохо чувствует, поэтому осталась в столице. Гоген Солнцев отправился на курорт в компании иной пожилой дамы. Снимком с отдыха он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Шоумен сообщил, что посетил с ней океанариум и остался доволен вечером. Поклонники сразу заподозрили, что у него появилась любовница. Они обрушились на Гогена из-за того, что тот так поступил с женой. "Новая бабушка", "А где Катерина?", "Гоген чисто по бабкам и зубным протезам", "Ох, и влетит тебе от Катюши... за рыбку", "Новая Катя", – высказались фолловеры в комментариях.

В свою очередь Гоген Солнцев рассказал, что женщина на фото с ним – его тетя Светлана, которая не раз появлялась в различных шоу. "В общем, сейчас мы отдыхаем на юге России, потому что очень любим проводить отпуск на родине. Вернемся недели через две", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Рассказал шоумен и подробности о недуге Катерины Терешкович. "Ничего серьезного, просто нервное истощение… Катя сейчас не очень хорошо выглядит и не хочет показывать себя в таком виде", – пояснил Гоген Солнцев.

Также актер подчеркнул, что у него в отношениях с женой нет никаких проблем. По словам Гогена Солнцева, пожилая супруга просто любит отдыхать одна.