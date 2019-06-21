Солнцев вышел в свет с новой старушкой
Артист заверил, что его избранница себя плохо чувствует, поэтому осталась в столице. Гоген Солнцев отправился на курорт в компании иной пожилой дамы. Снимком с отдыха он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Шоумен сообщил, что посетил с ней океанариум и остался доволен вечером. Поклонники сразу заподозрили, что у него появилась любовница. Они обрушились на Гогена из-за того, что тот так поступил с женой. "Новая бабушка", "А где Катерина?", "Гоген чисто по бабкам и зубным протезам", "Ох, и влетит тебе от Катюши... за рыбку", "Новая Катя", – высказались фолловеры в комментариях.
В свою очередь Гоген Солнцев рассказал, что женщина на фото с ним – его тетя Светлана, которая не раз появлялась в различных шоу. "В общем, сейчас мы отдыхаем на юге России, потому что очень любим проводить отпуск на родине. Вернемся недели через две", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.
Рассказал шоумен и подробности о недуге Катерины Терешкович. "Ничего серьезного, просто нервное истощение… Катя сейчас не очень хорошо выглядит и не хочет показывать себя в таком виде", – пояснил Гоген Солнцев.
Также актер подчеркнул, что у него в отношениях с женой нет никаких проблем. По словам Гогена Солнцева, пожилая супруга просто любит отдыхать одна.
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