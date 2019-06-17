"Гадостная тварина": Солнцев набросился на выпивающую с бомжами жену-старушку
В личном Instagram шоумен опубликовал гневный пост. Гоген Солнцев рассказал, что попал в неловкую ситуацию перед гостями. Он собирался угостить друзей коллекционным алкоголем, но обнаружил пустые бутылки.
"Опозорился перед людьми! Какого хрена ты полезла в сувенирный шкаф и высосала со своими бомжами весь подарочный элитный алкоголь??? Когда успела? Замки, что ли теперь по всей хате ставить?? Сволочь! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – негодует Гоген.
Солнцев обещал наказать возлюбленную за этот гадкий поступок. Он собирается заставить любимую женушку возмещать убытки.
"Я деньги за все эти напитки с твоей пенсии заберу, гадостная тварина! Только боюсь, что пенсии твоей, месяца за 3 и то не хватит", – набросился Гоген Солнцев на избранницу.
Поклонники отнеслись к публикации шоумена как к очередной шутке. Многие отмечали, что пост получился уморительно смешной и может стать основой для следующей программы Андрея Малахова. Также знающие пользователи Сети посоветовали жене Гогена Солнцева в следующий раз быть умнее и заметать следы, например, наполнять опустошенные бутылки дешевым вином.
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