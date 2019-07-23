Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года

Помощница Началовой показала фото со свадьбы Бузовой
Помощница многих знаменитостей Анна Исаева обнародовала фотографию, сделанную во время свадьбы Ольги Бузовой. На снимке звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" сияет от счастья.
Свадебную фотографию Анна Исаева, сотрудничающая со многими отечественными знаменитостями, опубликовала в Instagram. Она и сама отметилась на заветном кадре. Речь идет о торжестве, имевшем место в июне 2012 года: Ольга Бузова выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.
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