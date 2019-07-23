Помощница Началовой показала фото со свадьбы Бузовой

Свадебную фотографию Анна Исаева, сотрудничающая со многими отечественными знаменитостями, опубликовала в Instagram. Она и сама отметилась на заветном кадре. Речь идет о торжестве, имевшем место в июне 2012 года: Ольга Бузова выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.
"В моей практике было семь звездных свадеб. Каждая – яркая, красивая, многолюдная, счастливая. Все звезды, женившиеся у меня на глазах, были очень счастливы и любили друг друга. И это правда!" – рассказала Исаева.
30 декабря 2016 года Бузова и Тарасов оформили развод. На тот момент футболист уже встречался с моделью Анастасией Костенко, на которой вскоре женился. Летом 2018-го красотка подарила ему дочь Милану.
"А как жизнь складывалась дальше? У каждого по–своему. Но я не припомню никаких придуманных браков и натянутых отношений", – призналась пиарщица.
Анна перечислила хештегами знаменитостей, к свадьбам которых имела отношение. Помимо Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, это певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Олег и Марина Газмановы, Алсу и Ян Абрамов, Авраам Руссо и Морела Фердман, Диана Гурцкая и Петр Кучеренко, Юлия Началова и Евгений Алдонин. Кстати, последнюю Исаева проводила в последний путь в марте этого года.
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