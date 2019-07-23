Счастливая Собчак обнародовала интимное видео с Богомоловым

Константину Богомолову исполнилось 44 года. Трогательно поздравила прославленного режиссера его возлюбленная, скандально известная телеведущая Ксения Собчак. На своей странице в Instagram она опубликовала интимное видео с участием именинника.
В ролике влюбленные снимают себя на фоне городского пейзажа. Предположительно, пара находится за границей. Счастливая Ксения Собчак улыбается и нежно целует Константина Богомолова в щеку. Тот, почувствовав интимное прикосновение избранницы, устремляет на нее нежный взор.
"Есть за горами, за лесами маленькая страна, Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!" – подписала видео Ксения Собчак, словами из песни Наташи Королевой "Маленькая страна".
В комментариях отметился и Константин Богомолов. "Любовь моя, освобожденная женщина Востока! Ты делаешь меня самым счастливым ❤", – признался именинник. Подписчики пришли в восторг от нежностей влюбленных, но нашлись и те, кто усмотрел в этом негативный тайный смысл.
Дескать, Ксения Собчак выложила это видео назло бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану, который недавно в Stories обнародовал фотографию новой возлюбленной, молодой актрисы Нино Нинидзе.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Сводная сестра
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Брать ли у него деньги?