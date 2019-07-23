"Нет диагноза": хамство Бородиной признали нормой

Ксения Бородина не впервые вступает в словесные баталии со своими подписчиками. Судя по всему, телеведущая считает нормальным ответить собеседнику в том же тоне, отметила психолог Анна Завгороднева.
"Нет диагноза, в котором хамство – это основной симптом. Конечно, в силу воспитания у каждого есть свои способы ответа на хамские претензии. Но в ответе Бородиной нет ничего странного. Это здоровая реакция", – сказала эксперт.
Психолог подчеркнула: если человек умеет владеть словом, эмоциями и у него хорошее чувство юмора, то ответ будет более сдержанным. Например, если написать колкость юмористу, то велик шанс в ответ получить шутку. Беззащитные отправляют агрессоров в черный список. Ксения Бородина отвечает на хамство хамством.
Последний скандал развернулся вокруг недавнего фото телеведущей. В подписи Ксения Бородина пространно рассуждала об отношениях мужчины и женщины. Однако пользователей философия не задела. Зато многие обратили внимание на раздутые губы телезвезды и не постеснялись спросить ее, что она сделала с лицом.
Ксения Бородина ответила, что у нее с лицом все в порядке - и перешла к обсуждению внешности самих критиков. В итоге телеведущей напомнили о самоуважении, которое не позволяет в ответ на хамство "опускаться ниже плинтуса". Телезвезда ведет себя как свинья, заключили подписчики Бородиной, напоминает Teleprogramma.pro.
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