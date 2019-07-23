"Нет диагноза": хамство Бородиной признали нормой

Ксения Бородина в очередной раз оказалась в центре скандала. Телеведущая хамством ответила на критику ее внешности и получила нагоняй от подписчиков. Психолог считает, что агрессия телеведущей не от болезни, а от недостатка воспитания.

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