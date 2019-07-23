Алибасова предупредили о новой опасности после истории с отравлением

Предупреждение Бари Алибасову появилось на развлекательном сайте Pikabu. Один из пользователей разместил фотографию чистящего средства, упаковка которого внешне неотличима от упаковки майонеза.
"Бари Каримович, ваш выход!", – подписал пост обеспокоенный пользователь. Имелось в виду, что Бари алибасов, однажды выпивший средство "Крот" вместо сока, может случайно закусить кремом для чистки плит с микрокристаллами. "Иногда чувствуется, что в оливье не хватает микрокристаллов", – сострил один из комментаторов.
Упаковка средства мало того, что по форме точь-в-точь повторяет майонезную, еще и цветом очень похожа: она желто-зеленая с белой крышкой. В компании-производителе заявили, что они уже меняют дизайн упаковки. Обновленный вариант появится на прилавках до конца этого года, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Инцидент с Бари Алибасовым произошел в начале июня. Сообщалось, что продюсер случайно выпил средство для прочистки труб "Крот", он госпитализирован с острым отравлением. Медики говорили, что Алибасов получил сильный ожог пищевода и несколько дней находился в коме.
Появившийся спустя некоторое время на телевизионных ток-шоу Бари Алибасов заставил зрителей усомниться в том, что отравление было на самом деле. Продюсер говорил и вел себя уверенно, даже разыгрывал ведущих – словом, никак не походил на только что пережившего кому человека.
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