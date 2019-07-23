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Шоу-бизнес

Алибасова предупредили о новой опасности после истории с отравлением

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Бари Алибасова предупредили об опасности. В Сети появилась фотография чистящего средства, в упаковке, похожей на пакет майонеза. Пользователи переживают: вдруг продюсер по ошибке употребит этот химикат внутрь.
прочитано 155 раз

Предупреждение Бари Алибасову появилось на развлекательном сайте Pikabu. Один из пользователей разместил фотографию чистящего средства, упаковка которого внешне неотличима от упаковки майонеза.  

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Бари Каримович, ваш выход!", – подписал пост обеспокоенный пользователь. Имелось в виду, что Бари алибасов, однажды выпивший средство "Крот" вместо сока, может случайно закусить кремом для чистки плит с микрокристаллами. "Иногда чувствуется, что в оливье не хватает микрокристаллов", – сострил один из комментаторов.

Упаковка средства мало того, что по форме точь-в-точь повторяет майонезную, еще и цветом очень похожа: она желто-зеленая с белой крышкой. В компании-производителе заявили, что они уже меняют дизайн упаковки. Обновленный вариант появится на прилавках до конца этого года, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Инцидент с Бари Алибасовым произошел в начале июня. Сообщалось, что продюсер случайно выпил средство для прочистки труб "Крот", он госпитализирован с острым отравлением. Медики говорили, что Алибасов получил сильный ожог пищевода и несколько дней находился в коме.

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Публикация от Гойко Митич (@ff4_2014)

Появившийся спустя некоторое время на телевизионных ток-шоу Бари Алибасов заставил зрителей усомниться в том, что отравление было на самом деле. Продюсер говорил и вел себя уверенно, даже разыгрывал ведущих – словом, никак не походил на только что пережившего кому человека.

Автор: 23 июля 2019, 08:24
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