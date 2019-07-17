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Шоу-бизнес

Диана Шурыгина спасет Бари Алибасова от киллера в фильме "Брат-3"

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
В суровых 90-х фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова имели просто феерический успех. После смерти Сергея Бодрова, который сыграл в обеих частях главную роль, никто уже и не ждал продолжения. Но Станислав Барецкий решил взять все в свои руки и намерен доснять "Брат-3".
прочитано 875 раз

Шоумен изъявил желание режиссировать продолжение легендарной картины. Накануне он немного приоткрыл завесу тайны и рассказал, кто будет сниматься в главных ролях третьей части боевика.

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Одна из ключевых ролей в фильме "Брат-3" досталась Диане Шурыгиной, которая прославилась благодаря нашумевшей истории с изнасилованием. Девушка сыграет дочь Бари Алибасова, который, к слову, будет в роли самого себя.

Станислав отметил, что ему наплевать, как к ней относятся люди. "По сюжету Алибасов не признает наследницу, потому что она из провинции и из доказательств у нее – только слова матери. Но дочь спасет продюсера от киллера", – поделился режиссер.

Также в съемках картины примет участие Никита Джигурда. На его плечи легла роль киллера в картине "Брат-3".

"Он дал согласие, но пока выдвигает требования вплоть до участия в проекте Тарантино (американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и другие. – Прим. ред.)", – поведал Барецкий.

Шоумен намеревался привлечь актеров, которые сыграли главные и второстепенные роли в первых двух частях. Но они поголовно отказались сниматься в фильме "Брат-3".

Автор: 17 июля 2019, 19:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Артём Горшок
Ответить
Группа На-На круче Пугачёвой
Гость
Ответить
В этом шоу "братьев по разуму" не хватает
только внебрачного сына
всея Руси ТимУрки Еремеева
в стрингах и эсэсовской форме
с его песенкой
"Геи повсюду, геи везде! Геи в правительстве, геи на сцене!"
И полный комплект уродов будет в сборе.
Гость
Ответить
Пусть вечно обос ранный поносом калбит, не <цензура> пургу!
1

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