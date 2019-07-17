Диана Шурыгина спасет Бари Алибасова от киллера в фильме "Брат-3"

Шоумен изъявил желание режиссировать продолжение легендарной картины. Накануне он немного приоткрыл завесу тайны и рассказал, кто будет сниматься в главных ролях третьей части боевика.
Одна из ключевых ролей в фильме "Брат-3" досталась Диане Шурыгиной, которая прославилась благодаря нашумевшей истории с изнасилованием. Девушка сыграет дочь Бари Алибасова, который, к слову, будет в роли самого себя.
Станислав отметил, что ему наплевать, как к ней относятся люди. "По сюжету Алибасов не признает наследницу, потому что она из провинции и из доказательств у нее – только слова матери. Но дочь спасет продюсера от киллера", – поделился режиссер.
Также в съемках картины примет участие Никита Джигурда. На его плечи легла роль киллера в картине "Брат-3".
"Он дал согласие, но пока выдвигает требования вплоть до участия в проекте Тарантино (американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и другие. – Прим. ред.)", – поведал Барецкий.
Шоумен намеревался привлечь актеров, которые сыграли главные и второстепенные роли в первых двух частях. Но они поголовно отказались сниматься в фильме "Брат-3".
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