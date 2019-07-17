Неизлечимо больной Алибасов в критическом состоянии

Из заключения врачей, которое Бари Алибасов выложил в Сеть, следуют неутешительные выводы. Речь идет о диагнозе "язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 сантиметра".
"Это свидетельствует о глубоком поражении стенки пищевода – не только слизистой, но и мышечного слоя. Сужение может привести к тому, что человек будет неспособен самостоятельно принимать пищу, у него разовьется дисфагия – невозможность самостоятельно глотать", - пояснил хирург-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кирилл Луммер.
С подобным диагнозом Алибасову следует принимать пищу лишь в жидком виде – пюре, супах. Вообще, отметил специалист, такой пациент не может питаться самостоятельно – ему должны ставить трубку в желудок. "Сужение до 0,8 сантиметра – это критично", – цитирует медика сайт "Комсомольская правда".
Возможно расширение пищевода, когда язвы и некрозы заживут. Правда, прочие проблемы со здоровьем Бари Алибасова не добавляют оптимизма. По информации издания, у продюсера неизлечимая болезнь Альцгеймера и тяга к спиртному.
Лечить Бари вызвались его помощники. Однако, как утверждает его подруга, врач-невролог Марият Мухина, шоумену не дают прописанные гормональные лекарства, а дорогие препараты заменяют дешевыми аналогами, не соблюдая при этом дозировку. "Сын говорит, что заработал на болезни отца 26 миллионов рублей, а сам экономит 250 рублей на таблетках. Разве так можно?!" – задала она риторический вопрос.
Мухина привела в пример два лекарства – одно дороже, другое дешевле. По словам доктора, продюсеру дают второй препарат, который он принимает три раза в день. "Человек в тяжелом состоянии. Зачем ему лишние таблетки? Это же нагрузка на печень! А то, что ему две недели не кололи гормоны и пищевод сузился, это нормально? Это же медленная смерть, не иначе!" – возмутилась подруга Бари Алибасова.
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