Федосеева-Шукшина оставила тяжело больного Алибасова

Едва выписавшись из больницы после отравления средством для прочистки труб, Бари Алибасов поругался со своим врачом и подругой Марият Мухиной. Однако та зла не держит: она убеждена, что просто стала козлом отпущения, пытаясь помочь продюсеру.
"Мои действия шли вразрез с планами окружения Алибасова. Помощники отказались от Бари. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина заявила, что ей нужно подумать о себе, потому что она слишком много думала о Бари. Теперь у нее давление, она в больнице. Бари никому не нужен, и сейчас продолжается эта агония. Теперь мне мстят за то, что я говорила правду", – заявила Мухина.
Комментируя шумиху вокруг шоумена, она предположила, что к этому приложил руку его сын. "Бари не понимает, пресс-релизы не читает. Интервью он способен дать после 100 рекомендаций. Эту ложь распространяет его сын, который узурпировал власть. Бари-младший – человек, который в итоге в каждом интервью показывает свой цинизм. Просто издеваются над больным человеком!" – цитирует подругу Алибасова Teleprogramma.pro.
Ранее стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала завещание в пользу Бари Алибасова. Об этом в шоу "Пусть говорят" рассказала ее младшая дочь Ольга. При этом она указала на неважное состояние легендарной актрисы – та якобы ослабла и плохо передвигается.
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