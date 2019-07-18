Федосеева-Шукшина оставила тяжело больного Алибасова

Марият Мухина, до недавнего времени подруга продюсера, бьет тревогу. По ее данным, Бари Алибасов не нужен ни жене, ни сыну, ни помощникам.

Едва выписавшись из больницы после отравления средством для прочистки труб, Бари Алибасов поругался со своим врачом и подругой Марият Мухиной. Однако та зла не держит: она убеждена, что просто стала козлом отпущения, пытаясь помочь продюсеру.

"Мои действия шли вразрез с планами окружения Алибасова. Помощники отказались от Бари. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина заявила, что ей нужно подумать о себе, потому что она слишком много думала о Бари. Теперь у нее давление, она в больнице. Бари никому не нужен, и сейчас продолжается эта агония. Теперь мне мстят за то, что я говорила правду", – заявила Мухина.

Комментируя шумиху вокруг шоумена, она предположила, что к этому приложил руку его сын. "Бари не понимает, пресс-релизы не читает. Интервью он способен дать после 100 рекомендаций. Эту ложь распространяет его сын, который узурпировал власть. Бари-младший – человек, который в итоге в каждом интервью показывает свой цинизм. Просто издеваются над больным человеком!" – цитирует подругу Алибасова Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала завещание в пользу Бари Алибасова. Об этом в шоу "Пусть говорят" рассказала ее младшая дочь Ольга. При этом она указала на неважное состояние легендарной актрисы – та якобы ослабла и плохо передвигается.