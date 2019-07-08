Алибасов отнимает фамилию у подстроившего отравление сына
Адвокат Олег Кулагин заявил, что отношение основателя группы "На-На" к сыну оставляло желать лучшего. Якобы он не оправдал надежд родителя. Бари Алибасов был настолько зол на отпрыска, что даже планировал лишить его фамилии.
В студии программы "На самом деле" юрист признался, что встречался с Бари Алибасовым сразу после того, как его выписали из больницы. В дом он попал благодаря врачу шоумена Марият Мухиной, с которой, к слову, основатель группы "На-На" сейчас в ссоре.
"Когда мы разговаривали с Бари-старшим, он заявлял, что сын – маргинальная личность, ноль. Он спрашивал меня, можно ли его лишить фамилии. Высказывал вещи, из которых следовало, что сколько бы он в сына ни вкладывал, – а вкладывал он деньги в обучение в Англии, – то ничего толкового из него не вышло. С учетом всего этого я не исключаю, что Бари-младший был заинтересован в отравлении Бари-старшего", – заявил Олег Кулагин в студии "На самом деле".
По словам Кулагина, наследник намеренно поставил емкость с опасной бытовой химией на кухонный стол. Якобы Алибасов-младший, зная о рассеянности и импульсивности родителя, предвидел, чем это обернется.
Бари Алибасов – младший, который тоже присутствовал на съемочной площадке "На самом деле", обвинения адвоката опроверг. Он не стал скрывать, что его отношения с родителем нельзя назвать идеальными, более того, признался, что пиарился и обогащался, раздувая шумиху вокруг отравления.
Также Бари Алибасов – младший сообщил, что Олег Кулагин в сговоре с Марият Мухиной. Якобы в то время, пока он был в отъезде, адвокат и врач приехали в домой к продюсеру, накачали того лекарствами и, желая завладеть недвижимостью, пытались найти документы на квартиру.
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