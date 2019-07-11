Звонок от анонима: Малахов узнал об интимных похождениях убитой молодой чиновницы
Редакторы связались с мамой Андрея Кулакова – Людмилой Николаевной Немцевой. Пожилая женщина не верит, что ее наследник может быть причастным к преступлению.
Мать экс-чиновника сообщила, что с убитой знакома не была, более того, она уверена, что Андрей был счастлив с женой и в их семье была идиллия. Примечательно, что сестра экс-чиновника тоже не знала о романе Андрея и Евгении.
Версию о том, что заказчиком убийства могла быть супруга Андрея Кулакова – Юля, Людмила Николаевна отрицает. "Они всегда вместе, они ремонтировали квартиру, переезжали в квартиру, приезжали на семейные мероприятия", – рассказала Немцева.
Корреспонденты шоу "Прямой эфир" побывали в любовном гнездышке Кулакова и Исаенковой. Журналистам удалось поговорить с консьержами дома, в котором любовники снимали квартиру.
"Не месяц и не два они снимали – достаточно длительное время. Приезжали по-разному. Он не прятался, машина спокойно стояла около дома. Он приходил с цветами, с подарками. Они никогда не скандалили. Жена его знала, наверное. Когда приезжали ФСБ здесь, 30 мая, они достаточно долго здесь все обыскивали", – рассказал вахтер.
После в студии "Прямого эфира" прослушали запись анонимного звонка. Неизвестный мужчина рассказал, что незадолго до убийства Евгения Исаенкова возобновила отношения со своим давним знакомым – бывшим любовником, с которым познакомилась еще в 2015-2016 годах. Аноним назвал только фамилию таинственного человека – Решетников, якобы этот мужчина был членом Общественной палаты Московской области.
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