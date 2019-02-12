У знаменитой артистки после связи с Малаховым срывается свадьба

53-летняя певица Анастасия и ее избранник 45-летний вокалист Юлиан стали участниками шоу Андрея Малахова. Во время записи передачи разгорелся скандал, который поставил отношения влюбленных под угрозу.

В студии "Прямого эфира" телеканала "Россия 1" Юлиан и Анастасия сообщили, что уже в середине марта станут мужем и женой. Звезды уже подали заявление в один из московских ЗАГСов.

Ради предстоящего бракосочетания влюбленные решили преобразиться: обратились к врачу-диетологу, записались в фитнесс-клуб и согласились на нитевую подтяжку лица. Параллельно, по словам артистов, уже во всю идет подготовка к пышному торжеству. Юлиан выбрал банкетный зал и заказал свадебный торт.

На этой позитивной ноте шоумен Андрей Малахов пригласил на съемочную площадку бывшего мужа Анастасии – Владимира Зудина. Появление экс-супруга очень озадачило певицу.

"Свадьбы не будет!" – с порога заявил Зудин. Он сообщил присутствующим, что раздобыл компромат на свою бывшую жену. Владимир попросил Малахова продемонстрировать в студии видео, которое он принес с собой.

Шоумен приказал редакторам забрать запись и отобразить ее на большом экране. На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, Анастасия мило общается с молодым подкачанным мужчиной. Они обнимаются, красавец делает певице массаж.

"Получается, ты подонок!" – разорался, увидев пленку Юлиан. По словам исполнителя, сцена на видео записана в гостиной его дома. Артист не понимает, как кадры с его камер попали к Зудину.

Владимир сообщил, что вместе с другом взломал сервер, на котором хранились данные с системы наблюдения, установленной в особняке певца. "Я это сделал для безопасности Насти", – отметил он.

Взбешенный Юлиан потребовал от Анастасии объяснений. Артист пытался выяснить, что за мужчина был в его доме. Не получив вразумительного ответа, он выбежал из студии.

"Ты меня обижаешь. Если ты из-за такой хрени уже такие сцены устраиваешь…", – кричала ему вслед Анастасия. Расстроенная вокалистка сняла помолвочное кольцо и бросила рядом, на диван. "Такое недоверие, на таком пустяке, я тоже человек гордый… Если эта маленькая ступенька стала пропастью на голом месте. Я в шоке. Я оскорблена", – заявила она.

Судя по всему, в тот момент Анастасия сильно пожалела, что связалась с Андреем Малаховым. Из-за страсти шоумена к скандалам свадьба артистки под угрозой.