Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июля 2019 года

"Люблю": изменившаяся Гузеева обнародовала фото с известным актером
Ведущая передачи "Давай поженимся!" призналась в любви знаменитому артисту. Совместный снимок звезд появился в социальных сетях.
На фотографии Лариса Гузеева позирует с актером Андреем Соколовым. "Самый закрытый, самый загадочный актер нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать", – призналась артистка.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Бога нет , а Гундяев есть
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
Ненавижу подругу
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Как найти правильного спутника жизни?
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Послеродовая депрессия
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Хочу завести лысого кота
Голая Наташа Королева
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Он меня не хочет
Престижные мужчины или солидные
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу