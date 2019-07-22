Рудковская высказалась о травме сына

Яну Рудковскую удивило такое внимание общественности к незначительному, по кк словам, происшествию. 6-летний Саша Плющенко на днях получил травму во время тренировки. Мальчика увезли в больницу на машине скорой помощи. Позже сообщалось, что юный спортсмен рассек себе подбородок.
Подбородок зашили, Саша через несколько часов уже бегал со сверстниками, несмотря на запреты врачей. Но поклонники все писали в соцсетях пожелания здоровья и интересовались состоянием маленького фигуриста.
"Журналистам спасибо большое за переживание. С Сашей все в порядке, он уже тренируется. Он действительно упал… ему зашивали подбородок в Морозовской больнице. Но, это не повод, чтобы бить такую тревогу!! Столько звонков, столько переживаний… очень приятно, что вы переживаете на Сашу... ", – успокоила Яна Рудковская подписчиков.
Напомним, что не все пользователи благожелательно отнеслись к Яне Рудковской в этой ситуации. Некоторые набросились на продюсера и даже требовали лишить ее материнства. Они считают, что мать виновата в том, что сын получил травму. Многие считают, что Рудковская и Плющенко силой тащат ребенка на каток и заставляют тренироваться до потери пульса. Именно этим, по мнению злопыхателей, объясняются удивительные для 6-летнего возраста результаты юного спортсмена.
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