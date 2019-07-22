Анфиса Чехова рассказала о своем отношении к подругам

На снимке звезда позирует в компании близких подруг – Анны и Екатерины. Телеведущая рассказала, что раньше слишком идеализировала понятие дружбы.
Для нее было важно, чтобы человек был по-настоящему близок: чтобы и в жилетку поплакаться, и потусить-посмеяться, чтобы и по душам поговорить, и посплетничать, чтобы вместе путешествовать и ходить на шопинг, а в промежутках обсуждать разные философские концепции. Кроме того, вместе строить бизнес, да еще и детей в один сад водить.
"Так я видела в идеале всех своих подруг!" – призналась Анфиса.
Затем благодаря опыту и приобретенной мудрости актриса поняла, что так бывает лишь в романтических фильмах и у юных максималисток. По ее мнению, в реальной жизни дела обстоят совершенно иначе.
Чехова считает, что каждая подруга имеет свою индивидуальность. Соответственно, где-то вы можете с ней быть на одной волне, а в чем-то совершенно не соприкасаться. У каждой есть масса достоинств, но есть и особенности, с которыми лучше не сталкиваться.
"С одной весело, с другой душевно, третья нуждается в твоем опыте, с четвертой вы можете строить совместный бизнес и не рассориться из-за этого вусмерть, как с пятой, с которой вы идеально плясали в клубах и куролесили в караоке, но зачем-то решили вместе поработать", – рассуждает телезвезда.
Анфиса предупреждает, что просто не надо ждать всего и сразу от одного человека. Надо лишь понять, какие ваши стороны хорошо сочетаются, и соприкасаться именно с ними.
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