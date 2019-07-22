Странная Глюкоза без обручального кольца навела на мысли о разводе

Певицу Глюкозу в последний раз видели с обручальным кольцом в мае – украшение блестело на пальце артистки, когда она отдыхала с мужем и друзьями в Испании. Однако уже больше месяца в Instagram исполнительницы – грустные посты, и кольца на руке не видно.
Поклонники уже делились своими переживаниями – кое-кто даже заподозрил, что певица Глюкоза попала в секту. Поговаривают, что на психическом состоянии артистки не лучшим образом сказалась интрижка ее супруга - предпринимателя Александра Чистякова.
По некоторым данным, 13 лет совместной жизни с певицей Глюкозой слегка утомили бизнесмена. И теперь он нашел себе любовницу – как говорят, эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку заметили в одном из ресторанов на Новой Риге, напоминает "Экспресс-газета".
Слухи, судя по всему, дошли и до артистки. Посты, которые появились после этого в микроблоге певицы Глюкозы, резко отличаются от всего, что она писала ранее. И откровенных фотографий, за которые поклонники даже порой ругали Наталью, на странице больше не публикуются.
Кроме того, в подписи к одному из снимков певица Глюкоза сообщает, что красота кроется не в косметике или стремлении кому-то подражать. Женщина, внутренний и внешний мир которой излучает счастье, уже прекрасна. И счастье – не в деньгах.
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