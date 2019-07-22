Разъяренная Собчак сцепилась со Шнуровым в матерном баттле

Ксению Собчак сильно задел тот факт, что Сергей Шнуров усомнился в ее поэтическом таланте. Телеведущая гневно ответила на обвинения музыканта – тот на пресс-сконференции заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг-режиссер.
"При всем моем к тебе уважении, Ты не выдержал поражения.... Писал Богомолов? Что за байда! Клянусь лабутенами и отчизной, Что Богомолов мне никогда Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!", – написала Ксения Собчак в Instagram, под отрывком из интервью Шнурова (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Большую часть поэмы в прессе привести невозможно - журналистка использует специфическую лексику. В цензурных выражениях Ксения Собчак вспоминает лишь о своей подруге - бывшей жене Сергея Шнурова Матильде. Она, как утверждает телезвезда, была для музыканта "розеткой", от которой он получал энергию – а без нее он ни на что не годен.
"Она укрывала, сродни плащу, Она от похмелья тебя спасала, За Богомолова отомщу: А может, и песни – она писала?", спрашивает Ксения Собчак. Она вызывает Шнурова на реальный баттл – обещая обеспечить "свет и саунд".
Гневный пост Ксении Собчак не остался незамеченным. Сергей Шнуров в ироничном ответе признал, что бывшая ведущая "Дома-2", действительно, все делает сама – намекнув на измены бывшему мужу Виторгану. Любопытствующим музыкант рекомендует обратиться за деталями к самому Максиму.
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Бога нет , а Гундяев есть
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Ненавижу подругу
Обманываю его
Как найти правильного спутника жизни?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Послеродовая депрессия
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Хочу завести лысого кота
Голая Наташа Королева
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Он меня не хочет
Престижные мужчины или солидные
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу