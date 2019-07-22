Разъяренная Собчак сцепилась со Шнуровым в матерном баттле

Ксения Собчак разъярилась: Сергей Шнуров заявил, что в рэп-баттле полугодовой давности за телеведущую писал стихи Константин Богомолов. Шутка музыканта так возмутила светскую львицу, что ответила она преимущественно в нецензурных выражениях. Лидер "Ленинграда впрочем, тоже в долгу не остался.

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