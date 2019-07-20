Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июля 2019 года

"Болезнь никого не щадит!": резко изменившийся Моисеев ужаснул народ
В Сети появились снимки артиста, сделанные во время недавнего мероприятия. Поклонники пришли в ужас от изменившегося Бориса Моисеева.
По словам пользователей, после перенесенного инсульта исполнитель стал выглядеть гораздо хуже. "Что с ним стало? После болезни, что ли? Бедный Моисеев, как же он плохо выглядит... Болезнь никого не щадит!", – написал один из комментаторов.
"Гага нервно курит в сторонке": оголившаяся Шейк вызвала восхищение
Российская модель смогла быстро прийти в себя после разрыва с голливудским актером. В качестве доказательства Ирина Шейк разместила в Instagram пикантный снимок.
В кадре звезда позирует в нижнем белье в машине. Откровенный образ она дополнила черной обувью на высоком каблуке. "Сядьте поудобнее... Расслабьтесь... И смотрите", – обратилась к поклонникам модель.
"Кошмар!": Лобода показала почерневшие ноги
Популярная певица не на шутку напугала поклонников. Она выложила фотографию своих ног. Колени звезды почернели от гематом.
"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после...", – подписала снимок звезда.
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