"Кошмар!": Лобода показала почерневшие ноги

Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловеры наперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояния выразилась весьма расплывчато.
"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после...", – подписала фотографию певица (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Пост появился после недавнего концерта Светланы Лободы в Нижнем Новгороде. На него пришли десятки тысяч человек – по признанию певицы, она впервые в своей карьере собрала стадион. Лобода удивила поклонников: пересилив свой страх высоты, звезда эффектно спустилась на сцену в машине.
Концертом Светлана Лобода довольна – но вот дался он ей, судя по фото, непросто."Берегите ножки", "Удачи вам и здоровья", "Берегите себя! Мы не хотим, чтобы вы из-за нас хромали", - переживают подписчики артистки, они рекомендуют ей различные кремы и мази.
Самый действенный метод лечения предложил "золотой голос России" Николай Басков. "Надо зацеловать", – написал певец. Некоторые фанаты смутились, другие радостно поддержали "натурального блондина". Но тут пришла в комментарии Лолита Милявская и посоветовала Светлане Лободе просто помазать синяк мазью.
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