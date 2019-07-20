"Болезнь никого не щадит!": резко изменившийся Моисеев ужаснул народ

В кадре исполнитель сидит на скамейке и улыбается. Для выхода в свет певец примерил светлую футболку с цветочным узором и черный жилет.
Пользователи не смогли пройти мимо редкого снимка. По их мнению, после тяжелой болезни артист стал выглядеть гораздо хуже. "Что с ним стало? После болезни, что ли? Бедный Моисеев, как же он плохо выглядит... Болезнь никого не щадит!", – сокрушался комментатор.
Многие подписчики пожелали здоровья звезде. "Здоровья вам, Борис, и долгих лет! Спасибо за все ваши песни!", "Борису Моисееву сил и терпения!", "Держись, Бориска, всем на зло!", – обратились к артисту поклонники.
Напомним, в декабре 2010 года врачи поставили исполнителю страшный диагноз – инсульт. У Бориса Моисеева была парализована левая часть. Медики ввели артиста в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. Спустя время певец смог восстановиться. Теперь он ведет здоровый образ жизни и больше не дает концерты.
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