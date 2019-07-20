Постройневшая Нюша прикрыла прелести мусором

Певица Нюша родила дочку 8 месяцев назад. Артистка уже успела восстановить отличную форму. В то же время, исполнительница озаботилась будущим своего ребенка – ее приводит в ужас экологическое состояние нашей планеты.
Какой мир мы оставим детям? – задалась вопросом певица Нюша. Сама артистка уже вносит свой вклад в дело борьбы за чистоту океана: бикини, в котором она позирует перед камерой, сделан из переработанного пластика.
"Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета", – подписала фотографию артистка. Особенно певицу Нюшу заинтересовали купальники, созданные из переработанного пластика, выловленного в океане – именно такой надет на исполнительнице.
Надо признать, что внимание подписчиков привлекла вовсе не довольно пространная лекция об экологии. Пользователи разглядывали фигуру певицы - точнее, ягодицы Нюши, оказавшиеся в центре кадра.
"А я думала тут ягодицы рекламируют", "А зачем попа, где связь)))", "Особенно эта фотография заднего плана под эту тему подходит", – иронизируют поклонники под постом певицы Нюши (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Некоторые комментаторы признались: они не понимают, как мужчины разрешают своим женам выставлять напоказ такие интимные фотографии.
Популярные темы форума
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Муж стал импотентом
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Главное деньги, все можно купить
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Любовь война
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Обманываю его
Как перестать жрать
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
У бога есть враги?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Найти мужа на сайте знакомств
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Моя подружка стала любовницей шефа.
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Как отговорить дочь от замужества?
Я хороший будущий муж
Повышенное давление
Бывают ли собаки трансгендеры?
девственник в 27
Заголовок темы-опрос