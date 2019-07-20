Постройневшая Нюша прикрыла прелести мусором

Певица Нюша поделилась с поклонниками своей озабоченностью экологическими проблемами. Заодно артистка продемонстрировала постройневшую после родов фигуру, слегка прикрытую бикини из мусора.

Певица Нюша родила дочку 8 месяцев назад. Артистка уже успела восстановить отличную форму. В то же время, исполнительница озаботилась будущим своего ребенка – ее приводит в ужас экологическое состояние нашей планеты.

Какой мир мы оставим детям? – задалась вопросом певица Нюша. Сама артистка уже вносит свой вклад в дело борьбы за чистоту океана: бикини, в котором она позирует перед камерой, сделан из переработанного пластика.

"Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета", – подписала фотографию артистка. Особенно певицу Нюшу заинтересовали купальники, созданные из переработанного пластика, выловленного в океане – именно такой надет на исполнительнице.

Надо признать, что внимание подписчиков привлекла вовсе не довольно пространная лекция об экологии. Пользователи разглядывали фигуру певицы - точнее, ягодицы Нюши, оказавшиеся в центре кадра.

"А я думала тут ягодицы рекламируют", "А зачем попа, где связь)))", "Особенно эта фотография заднего плана под эту тему подходит", – иронизируют поклонники под постом певицы Нюши (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Некоторые комментаторы признались: они не понимают, как мужчины разрешают своим женам выставлять напоказ такие интимные фотографии.