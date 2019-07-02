В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и печальных историй, как странных выходок, так и закулисных интриг. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года.

В семье знаменитого исполнителя случилось страшное горе. Николай Басков сообщил о смерти отца.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец опубликовал отрывок из своего концерта, на котором присутствовали его родители. Исполняя песню, Николай Басков дал микрофон отцу. "Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе 🙏 мой горячо любимый Папа .... и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал артист.

В Instagram, посвященном Марии Порошиной, опубликована фотография, на которой артистка – брюнетка. Образ дополнили ярко накрашенные губы и подведенные глаза. Актрису сняли в компании Максима Аверина, звезды сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". Правда, на фото артиста крайне сложно узнать из-за необычного ракурса и совершенно другой прически. Он нежно обнимает Марию.



Снимок произвел фурор среди подписчиков. Кто-то не узнал артистов, а кто-то решил, что с Порошиной запечатлен голливудский актер Джим Керри или некогда популярный певец Влад Сташевский. Поклонники пришли к выводу, что артистке очень идут темные волосы, но со светлыми, по их мнению, она выглядит моложе.

Кристина Орбакайте вместо Латвии поехала в США. На встречу с бывшим отчимом певица явилась с Клавдией – ровесницей детей Киркорова. А Филиппа сопровождали не только семилетние Алла-Виктория и Мартин, но и его тетя.

Звезды с ребятами отлично провели время в огромном парке развлечений. К слову, поклонники Орбакайте давно заметили, что 48-летняя артистка предпочитает общаться с детьми Киркорова, а не с Лизой и Гарри. И Клавдии, судя по всему, интереснее с Аллой-Викторией и Мартином, чем с детьми Примадонны.

Две главные дивы украинской эстрады – народные артистки София Ротару и Таисия Повалий – посетят знаменитый фестиваль в этом году. Для каждой поездка на "Славянский базар" всегда приятна и волнительна. Таисия Повалий именно здесь в 1993 году завоевала Гран-при, что способствовало ее стремительному взлету в шоу-бизнесе.

В том же году в Витебске впервые выступила София Ротару, которая участвовала в гала-концерте мастеров искусств Украины. А уже в 2007-м она была удостоена специальной награды президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Через искусство – к миру и взаимопониманию" и именной звезды на "Аллее звезд". В этом году, как ожидается, подобная честь будет оказана Таисии Повалий.

На снимке, опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс, актриса запечатлена в окружении трех молодых и очень легко одетых мужчин. Звезда в пляжном костюме удобно устроилась на диване, а юные кавалеры демонстрируют ей свои мускулистые тела.

По данным портала Vistanews.ru, один из окружающих Эвелину Бледанс красавцев – Ярослав – работает в развлекательном комплексе. Именно с ним на фотографии актриса обменивается многозначительным взглядом. Артистку с юным предпринимателем связывает давняя симпатия – а возможно, у них роман.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.