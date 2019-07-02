Орбакайте променяла Пугачеву на гей-шабаш с Киркоровым
Кристина Орбакайте вместо Латвии поехала в США. На встречу с бывшим отчимом певица явилась с Клавдией – ровесницей детей Киркорова. А Филиппа сопровождали не только 7-летние Алла-Виктория и Мартин, но и его тетя.
Звезды с ребятами отлично провели время в огромном парке развлечений. К слову, поклонники Орбакайте давно заметили, что 48-летняя артистка предпочитает общаться с детьми Киркорова, а не с Лизой и Гарри. И Клавдии, судя по всему, интереснее с Аллой-Викторией и Мартином, чем с детьми Примадонны.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и ребятами сейчас в Юрмале. Примадонна сняла на лето огромный особняк, где могла бы разместиться толпа гостей. Но Кристина Орбакайте почему-то отказалась от такой чести, а отправилась в Америку, пишет "7Дней".
К слову, пользователи Сети подозревают, что Филипп Киркоров отправился в Штаты вовсе не ради прогулки по Диснейленду. Как сообщалось, 30 июня миллионы сторонников ЛГБТ-сообщества примкнули к так называемому грандиозному Мировому прайду в Нью-Йорке. Около 150 000 участников прошли по четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого мероприятия выступили Мадонна и Леди Гага.
Визит короля российской эстрады в США совпал по датам с этим событием. Посетил ли Филипп Киркоров это мероприятие, которое некоторые называют гей-шабашем, неизвестно. Ну а то, что Кристина Орбакайте оказалась в Америке именно в это время – скорее всего, просто случайность.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка показала себя без макияжа
Телеведущий попал в неприятную ситуацию
Юмористка повела себя опрометчиво
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Барановская
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Замуж не хочу!
Сколько можно прожить без секса?
Когда пьяный поднимает руку
Переспать за машину?
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Надоело быть любовницей
Хочу быть содержанкой
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Скандал со свекровью
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Сказал, что отвратительно готовлю
ягоды во время диеты
Можно ли загорать беременной?