Орбакайте променяла Пугачеву на гей-шабаш с Киркоровым

Кристина Орбакайте не пожелала присоединиться к Алле Пугачевой, которая поехала отдыхать в Юрмалу. Дочь Примадонны предпочла провести время с Филиппом Киркоровым – они с детьми отлично погуляли в Диснейленде.

Кристина Орбакайте вместо Латвии поехала в США. На встречу с бывшим отчимом певица явилась с Клавдией – ровесницей детей Киркорова. А Филиппа сопровождали не только 7-летние Алла-Виктория и Мартин, но и его тетя.

Звезды с ребятами отлично провели время в огромном парке развлечений. К слову, поклонники Орбакайте давно заметили, что 48-летняя артистка предпочитает общаться с детьми Киркорова, а не с Лизой и Гарри. И Клавдии, судя по всему, интереснее с Аллой-Викторией и Мартином, чем с детьми Примадонны.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и ребятами сейчас в Юрмале. Примадонна сняла на лето огромный особняк, где могла бы разместиться толпа гостей. Но Кристина Орбакайте почему-то отказалась от такой чести, а отправилась в Америку, пишет "7Дней".

К слову, пользователи Сети подозревают, что Филипп Киркоров отправился в Штаты вовсе не ради прогулки по Диснейленду. Как сообщалось, 30 июня миллионы сторонников ЛГБТ-сообщества примкнули к так называемому грандиозному Мировому прайду в Нью-Йорке. Около 150 000 участников прошли по четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого мероприятия выступили Мадонна и Леди Гага.

Визит короля российской эстрады в США совпал по датам с этим событием. Посетил ли Филипп Киркоров это мероприятие, которое некоторые называют гей-шабашем, неизвестно. Ну а то, что Кристина Орбакайте оказалась в Америке именно в это время – скорее всего, просто случайность.