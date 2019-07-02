"Групповуха?": Бледанс развлеклась с толпой полуголых мужиков прямо на пляже
На снимке, опубликованном в Instagram Эвелины Бледанс, актриса запечатлена в окружении трех молодых и очень легко одетых мужчин. Звезда в пляжном костюме удобно устроилась на диване, а юные кавалеры демонстрируют ей свои мускулистые тела.
По данным портала Vistanews.ru,
один из окружающих Эвелину Бледанс красавцев – Ярослав – работает в развлекательном
комплексе. Именно с ним на фотографии актриса обменивается многозначительным
взглядом. Артистку с юным предпринимателем связывает давняя симпатия – а возможно, у них роман.
Наблюдатели заметили, что Эвелина Бледанс провела с Ярославом весь день. Молодой человек был рядом с актрисой не только на пляже и в ресторане, но и в салоне красоты. Бледанс пытается представить эти встречи случайными, но в такую версию верится слабо. Тем более что, по слухам, Эвелина уже познакомила Ярослава со своим сыном, который в восторге от юного бизнесмена.
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