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Ротару и Повалий пригласили порадовать Лукашенко с сыном

Таисия Повалий. Фото: www.globallookpress.com
До открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" остается всего неделя. Главными звездами в этом году станут легендарные представители соседней Украины.
прочитано 461 раз

Две главные дивы украинской эстрады – народные артистки София Ротару и Таисия Повалий – посетят знаменитый фестиваль в этом году. Для каждой поездка на "Славянский базар" всегда приятна и волнительна. Таисия Повалий именно здесь в 1993 году завоевала Гран-при, что способствовало стремительному взлету ее карьеры шоу-бизнесе.

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София Ротару певица, актриса

В том же году в Витебске впервые выступила София Ротару, которая участвовала в гала-концерте мастеров искусств Украины. А уже в 2007-м она была удостоена Специальной награды Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Через искусство – к миру и взаимопониманию" и именной звезды на Аллее звезд. В  этом году, как ожидается, подобная честь будет оказана Таисии Повалий.

"Я всегда приезжаю в Беларусь, как домой, – призналась "Дни.Ру" Таисия Повалий. – Кажется, тут не осталось города, где бы я не побывала бы с концертом. И всегда вижу, как рады мне люди, как нравятся им мои песни, как тепло меня встречают. Но в этот раз надеюсь, что смогу побывать в "Городе мастеров" – накупить сувениров местных умельцев.

"Для поездки в Витебск в этом году я шью несколько роскошных платьев, – продолжает Повалий. – Ведь, помимо выступления на открытии "Славянского базара", у меня запланировано несколько мероприятий – например, большая пресс-конференция для международной пресс под названием "Звездный час". А оттуда уеду на фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, где выступаю на "Дне песен Аллы Пугачевой".

"Славянский базар в Витебске" с первого дня курируется президентом республики Александром Лукашенко. Причем очень часто на трибуне для почетных гостей он появляется с младшим сыном Николаем, которому в августе исполнится 15 лет. Говорят, Александру Григорьевичу нравятся многие композиции Таисии Повалий, она даже выступала на родине его матери в Александрии Шкловского района Могилевской области. Порадует его украинская звезда и в этот раз – исполнит новую песню Михаила Гуцерива и Виктории Коханой "Я буду твоя".

Автор: Иван Губкин2 июля 2019, 16:48
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