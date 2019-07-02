Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Вторник 2 июля
Лента новостей
15:01
Под Москвой таксист снес двухметровый забор
14:42
Женщину выгнали из самолета за слишком глубокое декольте
14:20
Обнаружена связь между инфарктами и типами женской фигуры
14:18
Подлость и цинизм: во МХАТе сорвали фото Дорониной
13:47
Охранник "Пятерочки" задушил покупателя
13:22
Находчивый житель Подмосковья похитил машину при помощи эвакуатора
12:54
Эффектная Ходченкова побила известную модель
12:44
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
12:27
В ОБСЕ поприветствовали возвращение России в ПАСЕ
12:10
"Как больная!": Казанова увеличила губы до кошмарных размеров
12:03
Шукшина назвала настоящую причину госпитализации Алибасова
12:01
Порошенко крепко врезал мечущемуся Зеленскому
11:52
Певец Таркан перенес сложную операцию
11:33
В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал школьник
11:29
"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас
11:25
"Господи, спасибо!": "сестричка" Началовой Исаева смакует историю зачатия
11:18
Собчак воссоединилась с Виторганом после слухов о его романе с Брухуновой
11:16
Бывший участник Comedy Club стал отцом в третий раз
11:10
В Германии разгорелся скандал из-за Путина
10:59
Названы вызывающие мужское бесплодие продукты
10:57
Делегация Университета управления в ЮНЕСКО расскажет о цифровом равенстве
10:51
"Совсем юная!" – народ обомлел от естественной красоты Нетребко
10:47
Заслуженная артистка Надежда Чередниченко скончалась на 92-м году жизни
10:35
"Не позорьтесь!": Новикову просят не уподобляться семейке Шукшиных
10:32
"Сволочи!": скандалист из "Пусть говорят" бился в припадке у могилы "святой" Началовой
10:32
Выходка Пугачевой получила неожиданные последствия
10:21
Бутина экстремально похудела в американской тюрьме
10:14
Пригожин возбудился от подтянутого тела Газманова
10:14
Будущее пиара обсудят на Baltic Weekend в Петербурге
09:59
"С криком "кия" и ударом ноги": Стэтхэм за секунду справился с бутылкой (видео)
09:54
"Аэрофлот" экстренно отменил рейсы в Прагу
09:46
Опустившийся Зеленский ищет спасения в русском языке
09:21
Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал
09:20
"Прикройся уже!": Толкалина оставила из одежды лишь прозрачную ткань
09:11
Обнародовано сенсационное расследование Ивана Голунова
09:09
Россияне в бешенстве из-за роста цен на мясо
08:50
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве
08:23
Сын откровенно о смерти Баскова
08:17
Народ взорвался из-за подношения Путину от Лукашенко
08:15
Известный тренер выболтала семейную тайну Кабаевой
06:10
Мужчина выпал над Лондоном из самолета
04:12
Астрологи предупреди о неминуемой опасности
02:06
"Быстрый хайп?": почему о группе "Тату" вспоминают спустя 20 лет
00:17
Алибасова и Садальского поймали на общей любви
23:24
Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16
22:45
Андрей Метельский опроверг обвинения ФБК
22:43
Саблин: Главное для единороссов Севастополя – связь с людьми
22:01
Украинский певец нелепо оправдался за признание Крыма российским
21:49
Высунувшего язык Киркорова отправили на гей-шабаш
21:28
Сотрудник цирка Никулина госпитализирован с переломами из-за лошади
21:17
Успенская встала грудью на защиту взбесившей россиян Пугачевой
20:54
Парламентарии Африки поддержали Россию на международной арене
20:41
В Башкирии жена зарезала мужа в пьяной драке
20:14
В Чечне неизвестный подорвал полицейского на гранате
19:52
Родившую Меган Маркл гонят из страны
19:09
Бузова окончательно переключилась на девушек
18:39
Россия и Пакистан создадут межпарламентскую комиссию
18:29
Пост Нино Катамадзе снова доступен в Facebook
18:24
Спасение от отравителей: китайцы запустили в продажу термокружки Путина с G20
17:42
Заклеванная Собчак ответила на нападки злопыхателей
17:34
Турчак назвал статью Медведева программной для "Единой России"
16:58
Зеленский решил "выпороть" зарвавшегося Климкина
16:51
Почему растет популярность форума "Развитие парламентаризма"
16:32
Внучка Ротару закрутила шашни с богатым иностранцем
16:22
Страшное горе: умер Басков
16:16
Володин предложил создать единый список террористических организаций
16:07
Изменившаяся Утяшева раскрыла секрет сумасшедшей фигуры
15:48
Решившая воспитывать дочь Началовой Кравец показала интим с девушкой
15:25
В Кремле отреагировали на русофобскую истерику Катамадзе
15:15
Госпитализированная Федосеева-Шукшина не может прийти в себя
15:13
"Днище бесконечное": любовница Гуфа шокировала эпатажным поведением
14:58
Володин предостерег от демагогии и "парламентского туризма"
14:47
Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 июля 2019 года
14:45
Рыдающей Исаевой после смерти Началовой плюнули в лицо в посольстве Италии
14:28
Уезжающая из России Пугачева разозлила народ своей выходкой
14:27
Конец еще далеко: СК продолжит расследование дела группы Дятлова
14:25
"Так постарела": 36-летняя Ковальчук без макияжа вызвала оторопь
14:15
Десятки пострадавших: жителей Петербурга массово отравили шаурмой
13:55
Путин загнал в угол зарвавшийся Запад
13:42
Внезапно: жена Аршавина живет у его мамы
13:38
Униженный Макаревич сполна расплатился за слова о Крыме
13:24
В Красногорске пьяный уголовник зарезал местного жителя
13:23
Эксперты высоко оценили Международный форум "Развитие парламентаризма" в Москве
13:19
Стала монашкой: дочь Салтыковой девять лет живет без секса
13:06
Спикер парламента Словакии: Мы рады возвращению России в ПАСЕ
13:05
Таксист Uber сбил жителя Серпухова на зебре
13:04
"Протухшая осетрина": потрепанную Гузееву заподозрили в алкоголизме
12:59
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
12:55
Малахов сообщил о болезни маленького сына
12:35
В аэропорту Анадыря произошло ЧП
12:28
Россиян предупредили об опасной молочке
12:27
Москва стала главной мировой площадкой для межпарламентского диалога
12:20
Доктора в шоке от состояния разбитого инсультом Носкова
12:15
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком
12:02
"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой
11:44
Растоптанная за выпад в сторону России Катамадзе взяла слова обратно
11:38
"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина
11:33
Стало известно о мести принцессы Дианы мужу-изменщику
11:31
"Фильм ужасов": Апина рассказала об алкоголизме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой
"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
Гороскоп на неделю
Порошина шокировала новой беременностью
Гей-провокация в Крыму стала ловушкой для Киева
Шоу-бизнес

Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера

Мария Порошина. Фото: www.globallookpress.com
Мария Порошина много лет красится в блондинку, ее образ легко узнаваем, что очень важно для артиста. Однако в Сети появилось фото, на котором популярную актрису почти невозможно узнать, да еще и в объятиях не менее известного актера.
прочитано 1099 раз

В аккаунте социальной сети Instagram, посвященном Марии Порошиной, появилась фотография, на которой артистка представлена с черными волосами. Образ дополнили ярко накрашенные губы и подведенные глаза. Актрису сняли в компании Максима Аверина, звезды сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". Правда, на снимке артиста крайне сложно узнать из-за необычного ракурса и совершенно другой прически. На фото Максим Аверин нежно обнимает Марию Порошину.

ПО ТЕМЕ

Покинутая Порошина взвыла без мужчины

Мать Порошиной заговорила на собственных похоронах

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Снимок произвел фурор среди подписчиков. Кто-то вовсе не узнал артистов, а кто-то решил, что с Марией Порошиной запечатлен голливудский актер Джим Кэрри или некогда популярный певец Влад Сташевский. Поклонники пришли к выводу, что артистке очень идет быть брюнеткой, но со светлыми волосами, по их мнению, она выглядит моложе.

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Порошина опубликовала фотографии, сделанные на Каспийском море. Однако приехала ли туда актриса по работе или отдохнуть, неизвестно. Также остается догадываться, взяла ли она с собой многочисленное потомство.

Мария Порошина вышла на работу вскоре после рождения своего пятого ребенка – сына Андрея. Напомним, мальчик появился на свет зимой. Кто является его отцом, неизвестно. Сама актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Летом 2018 года Мария Порошина оформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что не он является отцом ее пятого ребенка.

Автор: Наталья Аряева2 июля 2019, 15:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Порошина после родов показала фигуру

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко крепко врезал мечущемуся Зеленскому
В Германии разгорелся скандал из-за Путина
Украинский певец нелепо оправдался за признание Крыма российским
Россия и Пакистан создадут межпарламентскую комиссию

Шоу-бизнес

Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера
"Пример для подражания": мокрую Кудрявцеву обласкали с ног до головы
"Все, как ты любишь": вдова залила могилу умершего от цирроза Яковлева алкоголем
"Когда тебя жестоко обманули": Боня стала жертвой розыгрыша

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве

8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Шоу-бизнес

"Совсем юная!" – народ обомлел от естественной красоты Нетребко

Артистка показала себя без макияжа
Шоу-бизнес

Собчак воссоединилась с Виторганом после слухов о его романе с Брухуновой

Пара провела день в развлекательном центре
Шоу-бизнес

Известный тренер выболтала семейную тайну Кабаевой

Секрет связан с матерью гимнастки

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль

Фоторепортажи

Эффектная Ходченкова побила известную модель
Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы

Спорт

Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru