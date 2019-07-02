Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера

Мария Порошина много лет красится в блондинку, ее образ легко узнаваем, что очень важно для артиста. Однако в Сети появилось фото, на котором популярную актрису почти невозможно узнать, да еще и в объятиях не менее известного актера.

прочитано 1099 раз