"Совсем юная!" – народ обомлел от естественной красоты Нетребко

Оперная певица опубликовала на своей странице в Instagram ролик, который привел ее поклонников в восторг. 47-летняя Анна Нетребко предстала абсолютно без макияжа.

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Артистка находится в четырехдневном отпуске. Все это время она планирует не наносить на лицо косметику, чтобы дать коже отдохнуть.

Все это время Анна Нетребко будет наслаждаться романтическими видами Вероны и отдыхать от сцены. "Без косметики. Ура! Только солнце", — поделилась звезда.

Подписчики обомлели от натуральной красоты исполнительницы. Они отметили, что теперь Анна Нетребко выглядит намного моложе своих лет. "Какая вы прекрасная и без косметики совсем юная", "А выглядит как будто уже с отдыха: посвежевшая, похудевшая, помолодевшая", "Какая косметика! Она вам не нужна! Вы красивы в любом виде", "Вы молоденькая такая без косметики", – написали фолловеры.

Отметим, график Анны Нетребко редко бывает свободным. Только за июнь она успела вместе с 42-летним супругом Юсифом Эйвазовым выступить в нескольких странах. А недавно порадовала своим талантом зрителей на легендарной площадке Арена ди Верона в Италии.

Как писали "Дни.ру", 4 июня Анна Нетребко дала грандиозный гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце. На сцене к ней присоединились яркие звезды: Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько. Артисты исполнили отрывки из итальянских и русских музыкальный композиций.