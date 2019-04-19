"Мне стало только хуже": Нетребко слегла с опасным вирусом
В четверг, 18 апреля, на сайте Берлинской государственной оперы появилось сообщение о том, что звезда не сможет выступить на концертах с израильским дирижером Даниэлем Баренбоймом в пятницу и субботу из-за острого ларингита. Вместо нее на сцену выйдет Аида Гарифуллина.
Анна Нетребко прокомментировала эту новость в Instagram. "Моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением, и по приезде в Берлин мне стало только хуже", – с горечью отметила артистка.
Исполнительница добавила, что репертуар такой сложности не позволяет петь с ларингитом. Она надеется, что скоро поправится и вновь сможет выступать, пишет "Комсомольская правда". Это сообщение знаменитость продублировала на английском языке.
Поклонники пожелали Анне Нетребко здоровья и дали полезные советы: "Анна, выздоравливайте! Налегайте на витамин С – апельсины, шиповник, зеленый лук", "Сил и скорейшего выздоровления! На таких держится мир!", "Отдыхайте и набирайтесь сил для новых творческих свершений!"
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