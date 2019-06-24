Нетребко возбудила народ "горячим" видео

Анна Нетребко смутила поклонников откровенным нарядом. Оперная дива явилась на выступление в "Арена ди Верона" в платье с глубоким декольте.

Анна Нетребко продолжает восхищать поклонников не только своими вокальными данными, но и сценическими образами и костюмами. И далеко не все из них отличаются скромностью. Оперная дива поделилась с фанатами роликом, снятым на "Арена ди Верона" в Италии. Звезда приветствует подписчиков на русском и итальянском языках.

"Горячий репортаж из "Арена ди Верона", - говорит Анна Нетребко. Певица просит оператора показать саму площадку, на которой ей предстоит выступать. Однако мужчина за камерой не в силах оторвать объектив от роскошной груди певицы.

Поклонники Анны Нетребко, как всегда, в восхищении. В комментариях – сплошь комплименты красоте и таланту известной оперной певицы, пишет Teleprogramma.pro.