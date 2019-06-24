Нетребко возбудила народ "горячим" видео
Анна Нетребко продолжает восхищать поклонников не только своими вокальными данными, но и сценическими образами и костюмами. И далеко не все из них отличаются скромностью. Оперная дива поделилась с фанатами роликом, снятым на "Арена ди Верона" в Италии. Звезда приветствует подписчиков на русском и итальянском языках.
"Горячий репортаж из "Арена ди Верона", - говорит Анна Нетребко. Певица просит оператора показать саму площадку, на которой ей предстоит выступать. Однако мужчина за камерой не в силах оторвать объектив от роскошной груди певицы.
Поклонники Анны Нетребко, как всегда, в восхищении. В комментариях – сплошь комплименты красоте и таланту известной оперной певицы, пишет Teleprogramma.pro.
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