"Дни.ру" продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы и разборки – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июля 2019 года.



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