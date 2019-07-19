Переломавшаяся Чурикова в тяжелом состоянии

Неприятный инцидент произошел во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Инне Чуриковой стало плохо на сцене, она оступилась и упала с небольшой высоты. Актер Александр Михайлов, который в этот вечер был ее партнером по сцене, сообщил СМИ, что спектакль удалось закончить, после чего актрису увезли на скорой, передает Starhit.
Согласно некоторым данным, Инну Чурикову госпитализировали в Институт Склифосовского, там у нее обнаружили два сломанных ребра. По данным телеграм-канала Mash, актриса находится в тяжелом состоянии. Информацию о падении артистки подтвердили сразу несколько человек: директор театра "Ленком", в котором уже много лет служит Инна Чурикова, Марк Варшавер и супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.
В последнее время здоровье артистки оставляет желать лучшего. Еще пару лет назад Инне Чуриковой вызвали скорую помощь в "Театр Наций", где она играла королеву Великобритании Елизавету II в постановке Глеба Панфилова "Аудиенция".
Сообщалось, что народной артистке стало плохо перед выходом на сцену. Приехавшие на скорой медики успели оказать актрисе первую помощь до начала спектакля: осмотрели и поставили капельницу. От госпитализации Инна Чурикова тогда якобы отказалась, сославшись на необходимость отыграть спектакль.
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