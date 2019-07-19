"Сиськи наставленные": дряхлеющая Пугачева и лохматый Галкин шокировали Юрмалу
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева и Максим Галкин, отдыхающие в Латвии, посетили
фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". У входа их ждали многочисленные
поклонники и журналисты – в том числе и корреспондент Дней.Ру, который снял прибытие звезд на видео. Подписчиков нашего издания в Instagram вид Примадонны с супругом шокировал.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Любовь война
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Найти мужа на сайте знакомств
У бога есть враги?
девственник в 27
Бывают ли собаки трансгендеры?