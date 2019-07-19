"Сиськи наставленные": дряхлеющая Пугачева и лохматый Галкин шокировали Юрмалу

Алла Пугачева и Максим Галкин, отдыхающие в Латвии, посетили фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". У входа их ждали многочисленные поклонники и журналисты – в том числе и корреспондент Дней.Ру, который снял прибытие звезд на видео. Подписчиков нашего издания в Instagram вид Примадонны с супругом шокировал.

прочитано 341 раз