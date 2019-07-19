"На сцену не вернусь": печальное заявление 65-летнего Моисеева

Морской воздух 65-летнему Борису Михайловичу идет на пользу – он бодр, приветлив, улыбается, не курит. "Каждое лето по месяцу я провожу в любимой Юрмале, – сообщил певец. – У меня тут уютная трехкомнатная квартира, хотя коммунальные платежи довольно высокие".
Певец рассказал, чем занимается на отдыхе. "Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают, – отметил Моисеев. – Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале "Дзинтари" – был на выступлении балета Аллы Духовой "Тодес", на все дни у меня места на фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Словом, живу полноценной жизнью".
А вот о возвращении на сцену звезда и слышать не хочет: "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!"
Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. С каждой минутой состояние исполнителя ухудшалось, и в результате левая часть тела была парализована. Его ввели в кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Господь спас артиста, и теперь он наслаждается каждым прожитым днем. "Мороженое в Юрмале очень вкусное, как и вся молочная продукция", – улыбнулся Боря и откусил сахарный рожок. Он похож на трогательного большого ребенка, которого хочется защитить, обогреть и приласкать.
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