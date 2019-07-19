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Безутешную Шейк втянули в мерзкий гей-скандал

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Семен Слепаков выяснил причины ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк. Свои соображения юморист изложил в стиле былинных сказаний. По версии шоумена, все объясняется нетрадиционной ориентацией голливудской звезды.
прочитано 936 раз

"Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика" состоит из четырех частей, он опубликован в Instagram Семена Слепакова. Шоумен в доступной форме изложил суть конфликта между российской моделью Ириной Шейк и певицей Леди Гагой.

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Разлучница Леди Гага закатила вечеринку после победы над Шейк

 Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

Успехи Шейк, как отмечает юморист, стали предметом гордости россиян. Ее победы в модельном бизнесе и на любовном фронте радовали соотечественников, у которых позитива в жизни не так уж много. Но тут пришла беда.

"Лахудра крашеная" Гага приворожила возлюбленного Шейк, опоив его зельем. Семен напоминает, что Ирина в свое время потерпела фиаско в любви – ее избранника "богатыря Криштиану" почему-то не интересовали женщины. А теперь и Брэдлик сбежал к "сучке крашеной".

Россияне такого перенести не могли. "Санкции мы выдержим, играючи. Стерпим все нападки, притеснения. Расширенье НАТО беспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранение и авианосцы в Черном морюшке, и рубля паденье – все мы выдюжим! Но чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки – не бывать такому!" – решили соотечественники модели и пошли в атаку на разлучницу.

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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

По версии Семена Слепакова, Леди Гага не выдержала давления. Купер попытался возобновить отношения с Шейк, однако та его выгнала. Неверный актер напился с горя и отправился на встречу с Криштиану: как пишет юморист, "повстречался голубок с голубком".

Былина Семена Слепакова основана на сообщениях, которые появились в Сети после скандала с уходом звезды к Леди Гаге. Некоторые источники утверждают, что брак актера с российской моделью был по контракту, а на самом деле Брэдли Купер – гей.

Автор: 19 июля 2019, 11:20
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Давно известно..Моделей давно используют-по согласию- для продолжения рода и "ширмы" перед публикой...Деньги всему голова..Мир полон иллюзий..
1

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