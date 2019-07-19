Безутешную Шейк втянули в мерзкий гей-скандал

Семен Слепаков выяснил причины ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк. Свои соображения юморист изложил в стиле былинных сказаний. По версии шоумена, все объясняется нетрадиционной ориентацией голливудской звезды.

"Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика" состоит из четырех частей, он опубликован в Instagram Семена Слепакова. Шоумен в доступной форме изложил суть конфликта между российской моделью Ириной Шейк и певицей Леди Гагой.

Успехи Шейк, как отмечает юморист, стали предметом гордости россиян. Ее победы в модельном бизнесе и на любовном фронте радовали соотечественников, у которых позитива в жизни не так уж много. Но тут пришла беда.

"Лахудра крашеная" Гага приворожила возлюбленного Шейк, опоив его зельем. Семен напоминает, что Ирина в свое время потерпела фиаско в любви – ее избранника "богатыря Криштиану" почему-то не интересовали женщины. А теперь и Брэдлик сбежал к "сучке крашеной".

Россияне такого перенести не могли. "Санкции мы выдержим, играючи. Стерпим все нападки, притеснения. Расширенье НАТО беспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранение и авианосцы в Черном морюшке, и рубля паденье – все мы выдюжим! Но чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки – не бывать такому!" – решили соотечественники модели и пошли в атаку на разлучницу.

По версии Семена Слепакова, Леди Гага не выдержала давления. Купер попытался возобновить отношения с Шейк, однако та его выгнала. Неверный актер напился с горя и отправился на встречу с Криштиану: как пишет юморист, "повстречался голубок с голубком".

Былина Семена Слепакова основана на сообщениях, которые появились в Сети после скандала с уходом звезды к Леди Гаге. Некоторые источники утверждают, что брак актера с российской моделью был по контракту, а на самом деле Брэдли Купер – гей.