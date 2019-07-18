В прессе регулярно появляются все новые и новые подробности из личной жизни звезд. Чтобы сориентироваться в безграничном потоке слухов и сплетен, "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года.

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