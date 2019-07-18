"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе
Музыкант Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко дали откровенное интервью. В беседе с журналистами супруги затронули тему развода.
"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях", – призналась телеведущая. По ее словам, справиться с семейными неурядицами им помогает хорошее чувство юмора.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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