"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь

Сначала снимок Ани Лорак в Instagram фолловеров порадовал: певица в последнее время нечасто балует их новинками. Однако публика внимательно рассмотрела фотографию, и появились критические замечания.
"Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлого вечера", – подписала кадр звезда. А пользователи занялись разбором ее новой внешности.
Подписчики с Украины по традиции во всем обвинили Россию. "Вас испортили российские пластические хирурги. Вы стали кого-то напоминать", - вынесла вердикт одна из них.
"Господи, зачем Вы в ботоксе? Потеряли индивидуальность, теперь как все! На одно лицо", "Долго не было фотки. Губки подкачивала? Ждала пока заживут?", "Ой, фу! Изменилась внешность, неестественно", "Губы не идут", "Что с лицом? Чего надутые такие?" – оценили комментаторы новое лицо Ани Лорак.
Напомним, что Ани Лорак на неделю пропала из соцсетей. Поклонники уже начали переживать, но пару дней назад артистка вернулась в поле зрения, опубликовав фото в Instagram. Она рассказала, что была в Лос-Анджелесе. Фанаты обрадовались приезду любимой певицы.
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