Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой

Элина Быстрицкая потеряла свои сбережения во время "гайдаровской" реформы 1990-х годов. Актриса снималась мало, ролей в театре тоже было немного. Выручали пенсия, преподавание и работа на радио.
Как рассказал близко знавший народную артистку СССР писатель Геннадий Соколов, Элина Быстрицкая не очень-то жаловала мужчин. Они ее не раз предавали. Среди тех, кого актриса внесла в свой личный "черный список", были Кирилл Лавров, ее первый муж Николай Кузьминский, некий высокопоставленный работник ЦК и даже Михаил Шолохов. Хотя именно экранизация романа Шолохова "Тихий Дон" принесла актрисе, сыгравшей Аксинью, мировую славу.
По словам писателя, актриса была на ножах и с Сергеем Бондарчуком. Неприязнь доходила до такой степени, что в любовных сценах в фильме "Неоконченная повесть" знаменитые артисты снимались порознь.
В итоге Элина Быстрицкая стала феминисткой. И в 90-х решила организовать "Центр духовного и физического совершенствования женщины" – где попавшие в трудную ситуацию москвички могли бы получать социальную и психологическую помощь. Мэр Москвы Юрий Лужков вдохновился идеей актрисы и выделил ей участок земли – почти полгектара на Цветном бульваре.
Однако денег на строительство центра не было, артистка стала искать спонсоров. В конце 2000 года ее познакомили с Николаем Карасевым, хозяином компании "Социальная инициатива". Однако компания оказалась пирамидой по типу печальной известной "МММ". Здание осталось недостроенным, Элину Быстрицкую поставили на одну доску с мошенником Карасевым.
Однако у актрисы остались права на 30% земли в центре столицы – которую она в итгге продала американскому предпринимателю за 30 миллионов долларов. И тут Элину Быстрицкую снова обманули: большая часть суммы была в векселях, которые вскоре бесследно испарились. Тем не менее, немалая сумма у актрисы осталась.
Завещание Элины Быстрицкой вступит в силу лишь в конце октября, спустя полгода после ухода актрисы. Однако уже заведено уголовное дело о пропаже 38 миллионов рублей со счетов народной артистки. В этом ее помощницу Ксению Рубцову обвинила младшая сестра звезды кино София Шегельман, напоминает "Комсомольская правда".
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