"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе

Регина Тодоренко и Влад Топалов оформили отношения осенью прошлого года. Однако влюбленные предпочли после регистрации посидеть в одном из столичных ресторанов в кругу самых близких, решив перенести грандиозное торжество. Тодоренко ждала первенца.
Мальчик появился на свет в декабре. А летом 2019 года Регина и Влад закатили праздник в Италии в кругу друзей и родных. Также пара дала откровенное интервью, в котором рассказала о взаимоотношениях.
"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина..." – Тодоренко дала понять, что Топалову следует продолжить фразу.
"Посылаю тебя куда подальше и иду своим!" – закончил певец. "Нет. Собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", – пояснила его жена.
Секрет гармоничных отношений Регины Тодоренко с Владом Топаловым кроется в чувстве юмора. "Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир", – убеждена телеведущая.
Кстати, после рождения сына Регина Тодоренко не увязла в быту. Она умудряется воспитывать малыша и работать в нескольких проектах.
"Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", – цитирует Тодоренко журнал "ОК!".
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