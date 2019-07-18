Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери

Сегодня, 18 июля, исполнилось 16 лет дочери Игоря Крутого. В Instagram известный музыкант опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен с Александрой, и посвятил ей трогательный пост.
"Ровно 16 лет назад, 18 июля, в 13:15 по нью-йоркскому времени у нас с Олей родилась Сашенька – самое замечательное произведение, когда-либо сочиненное мной. С этой минуты вся моя жизнь изменилась и приобрела совершенно иной смысл", – признался продюсер.
Новорожденная стала его вдохновением. "Мне захотелось, чтобы эта девочка стала самой счастливой в мире, чтобы она могла гордиться мной, всегда чувствовать себя защищенной..." – отметил музыкант.
Игорь обнаружил в Александре схожесть с его покойным отцом. "В ней я вижу черты и мимику моего отца, хотя Сашенька родилась через 23 года после того, как он ушел... Увидев ее впервые, я плакал как мальчишка, чего ни до, ни после никогда со мной не происходило", – разоткровенничался композитор.
Александра дисциплинирует отца. "До сих пор при Сашке хочется втянуть живот и казаться стройнее, чем на самом деле. И уже хочется набить рожу ее будущему жениху 😁😁😁 Моя любимая доченька, с днем рождения тебя!" – поздравил именинницу Крутой.
В комментариях к нему присоединились шоумен Александр Ревва, телеведущая Лера Кудрявцева, певица Наталья Чистякова-Ионова, автор-песенник Игорь Николаев и другие звезды.
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