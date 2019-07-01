Госпитализированная Федосеева-Шукшина не может прийти в себя
Когда в начале июня Бари Алибасов был срочно госпитализирован в реанимацию в результате отравления средством для прочистки труб, больше всего за него переживала верная супруга, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Да так, что вскоре тоже попала в больницу. Согласно информации некоторых СМИ, артистку сразил сильнейший приступ бронхиальной астмы.
К счастью, недавно Бари Алибасов почувствовал себя значительно лучше и даже выписался из клиники, а вот о состоянии Лилии Федосеевой-Шукшиной ничего неизвестно. Музыкальный продюсер появился в новом выпуске передачи "Центральное телевидение" и рассказал о том, как себя чувствует его жена. По словам Бари Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина не может прийти в себя после перенесенных волнений.
"Ситуация, которая сложилась вокруг моей неожиданной болезни покосила нас всех. Все сбились с ритма и стали болеть. Лида, конечно, переживает… Она по сей день в госпитале. Мы все были в шоке!" – заявил Бари Алибасов в беседе с ведущим шоу Вадимом Такменевым.
Продюсер также прокомментировал упорно муссирующиеся слухи о том, что отравление это всего лишь искусная инсценировка, устроенная ради пиара. "Никому не пожелаю такой рекламной компании", – заявил музыкальный продюсер.
Кстати, Бари Алибасов после выписки впервые отметился на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Он поблагодарил медиков за оказанную ему помощь. "Спасибо всем за искреннюю поддержку! Спасибо скорой помощи и врачам НИИ им. Склифосовского. Не верьте слухам!" – призвал супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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