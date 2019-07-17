Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова экономит на нарядах. Модель Анастасия Костенко появилась в платье бюджетной марки.

На днях жена спортсмена похвасталась в Instagram семейным фото, сделанным на прогулке. Анастасия Костенко позировала вместе с супругом и дочкой в коротком розовом платье с цветочным принтом.

Интернет-обыватели выяснили, что этот наряд модель приобрела в недорогом онлайн-магазине. Стартовая стоимость такого платья – 1500, а со скидкой его можно заполучить за 890 рублей.

Отметим, что Дмитрий Тарасов – единственный кормилец в семье – на данный момент сидит без работы. Спортсмен получил травму и проходит курс физиотерапии и реабилитации. Вероятно, Анастасия просто вынуждена экономить.

Справедливости ради отметим, что в гардеробе Костенко есть и очень дорогие вещи. Модель как-то выходила в свет в платье Louis Vuitton стоимостью 227 тысяч рублей.

К слову, в каком бы наряде Анастасия не появилась, всегда найдутся критикующие ее образ недоброжелатели. Супруга футболиста давно не обращает внимания на выпады завистников.

"Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные отзывы я встретила только на просторах Интернета", – заявила после очередной порции негатива в свой адрес Анастасия Костенко.

Между тем Дмитрий Тарасов в одном из последних интервью заявил, что прижимистость возлюбленной считает достоинством. Спортсмен сообщил также, что Анастасия Костенко является для него идеалом.

"Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет. Сколько я ей даю, столько она и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил Дмитрий Тарасов.