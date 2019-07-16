Анастасия Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда

Модель опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем они запечатлены всей семьей: она с мужем и их маленькая дочь. На данный момент они все вместе отдыхают в Италии.
"Позагорали, покупались и можно с чистой совестью нагуливать сон. P.S. Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее! P.P.S. Судя по фото – Анастасия давно погрузилась в сон", – подписала пост Костенко.
На Анастасии розовый мини-сарафан в цветочек. Конечно, многие снова не оценили ее наряд и поспешили ее об этом осведомить. "Платье капец, конечно!", "Блин, такие ноги тощие", – высказывались злопыхатели.
Тут же на защиту девушки встала армия верных фанатов. "Да что вы к платью привязались ее, будто сами все одеваетесь в вечерних туалетах по улицам гулять?!", "Анастасия в любом платье красотка. Красоту ничем не испортишь. А вы все завистливые курицы!", – разозлились поклонницы.
"То, что она родом из провинции делает ее автоматически бракованной? И все ж бабы сидят и пиликают, а у самих, наверняка, борщ уже давно сбежал из кастрюльки. За собой бы так смотрели, да за своими дочками, а не за ней", – вскипел защитник.
Нашлись и те, кто не упустил возможности в очередной раз приплести экс-супругу Тарасова. "Злыдни, завидуйте молча, семья прекрасная, не то что завибузова!", – отметил пользователь Сети.
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