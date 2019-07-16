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Анастасия Костенко получила плевок в лицо за выбор наряда

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Новую супругу футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасию Костенко, до сих пор продолжают сравнивать с Ольгой Бузовой и внимательно следить за ней. Но девушка старается не обращать на это внимания. Она постоянно делится семейными фотографиями, и этот раз не исключение.
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Модель опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем они запечатлены всей семьей: она с мужем и их маленькая дочь. На данный момент они все вместе отдыхают в Италии.

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"Позагорали, покупались и можно с чистой совестью нагуливать сон. P.S. Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее! P.P.S. Судя по фото – Анастасия давно погрузилась в сон", – подписала пост Костенко.

На Анастасии розовый мини-сарафан в цветочек. Конечно, многие снова не оценили ее наряд и поспешили ее об этом осведомить. "Платье капец, конечно!", "Блин, такие ноги тощие", – высказывались злопыхатели.

Тут же на защиту девушки встала армия верных фанатов. "Да что вы к платью привязались ее, будто сами все одеваетесь в вечерних туалетах по улицам гулять?!", "Анастасия в любом платье красотка. Красоту ничем не испортишь. А вы все завистливые курицы!", – разозлились поклонницы.

"То, что она родом из провинции делает ее автоматически бракованной? И все ж бабы сидят и пиликают, а у самих, наверняка, борщ уже давно сбежал из кастрюльки. За собой бы так смотрели, да за своими дочками, а не за ней", – вскипел защитник.

Нашлись и те, кто не упустил возможности в очередной раз приплести экс-супругу Тарасова. "Злыдни, завидуйте молча, семья прекрасная, не то что завибузова!", – отметил пользователь Сети.

Автор: 16 июля 2019, 04:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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