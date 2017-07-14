В семье Марии Арбатовой горе

Писательница Мария Арбатова сообщила печальную новость. Ее 95-летняя мать скончалась вскоре после падения на кухне.

О трагическом событии Мария Арбатова сообщила всем подписчикам своей официальной странички в социальной сети Facebook. "Мама умерла, не дождавшись операции... Прошу друзей и знакомых не звонить с соболезнованиями, а связываться через личку", – коротко оповестила общественность писательница.

Несчастье с родительницей Марии Арбатовой случилось на днях. 12 июля она сообщила в своем аккаунте, что ее мать упала на кухне. "Вынуждена на неопределенное время отказать журналистам, друзьям и знакомым, жаждущим к юбилею моего комиссарского тела (17 июля Марии Арбатовой исполняется 60 лет. – Прим.ред.). Маман упала в кухне и по всем признакам сломала шейку бедра. Ощупав ее на предмет целостности, я, не выходя из шока, позвонила сыну и в 03. Второй сын, отвечающий в нашей семье за медицину, поскольку изучал ее вместе с психологией, был за городом. В 03 передали трубку травматологине, которая запретила трогать маман до скорой, и бригада материализовалась мгновенно", – рассказала Арбатова.

На семейном совете было решено не везти мать в больницу, а вызвать рентгенолога на дом. "Тем более, анамнез не позволяет операцию с обычным наркозом, да и вообще подобные травмы в 95 практически не оперируют. Маман видит в сюжете только бытовые трудности. У меня уже тоже не трясутся руки, и пришло понимание, что "шейка бедра", это не приговор, а четкий реабилитационный период", – заявила Мария.

Далее писательница рассказала о визите рентгенолога, который, после того, как сделал снимок, посоветовал немедленно госпитализировать травмированную женщину. В итоге, ее увезла карета скорой помощи в "Склиф", как выразилась Арбатова.

Там женщину долго и тщательно обследовали. Писательница поведала, что ее мать продержали в приемном отделении пять часов "не потому, что плохо работают, а потому, что слишком хорошо работают". Женщину "исследовали до атома". Арбатова написала: "Дважды кололи обезболивание, которое не помогало, дошли до морфина, пришла важная тетя со спецчемоданчиком, оформила бумаги на наркоту, но и морфин не помог, на пожилых и он часто не действует. Действо закончилось в палате с окнами и балконом во всю стену и обзором как со смотровой площадки".

После всех осмотров и переживаний сыновья запретили Марии ехать в клинику, "чтоб выспалась и стала похожа на человека". К тому же родительница Арбатовой весь день спала под капельницей. "т.к. в ходе вчерашних обследований выдала давление 200", – объяснила писательница. К сожалению, именно после этого поста, семь часов назад, Мария Арбатова объявила о смерти матери.