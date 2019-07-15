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Шоу-бизнес

Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Известный актер Александр Яцко стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал о браке с коллегой по цеху Еленой Валюшкиной.
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Актер поведал, что с будущей супругой познакомился в Театре Моссовета. Звезда фильма "Формула любви" Елена Валюшкина была его партнершей по сцене.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Мы пили вино, разговаривали. Я не завидовал ее популярности, но все время говорил ей, что сплю с заслуженной артисткой. Мы к этим шуткам легко относились. Вместе мы были одной командой. Я прекрасно понимал, что наша женитьба – дело времени. Так в итоге и случилось", – рассказал Яцко в студии программы "Судьба человека".

Александр и Елена прожили вместе около 20 лет. Супруги долго не могли стать родителями, артистка сделала четыре процедуры ЭКО, которые не дали результата. Когда артисты совсем потеряли надежду, судьба сделала им сюрприз: Валюшкина забеременела сама и родила сына, а через несколько лет в семье появился второй ребенок – дочка.

Совместные дети не помогли спасти брак. Весть о том, что Александра Яцко и Елена Валюшкина решили развестись, прозвучала как гром среди ясного неба.

"Все кончается, наше счастье закончилось. Есть люди, которым везет и их счастье длится до гробовой доски. Но у меня тоже была счастливая семья, но до определенного момента", – признался Александр в студии программы "Судьба человека".

Примечательно, что Елена Валюшкина в интервью говорила Борису Корчевникову, что сама ушла от мужа. Она намекнула, что нашла в телефоне Александра подтверждения неверности.

Ведущий ток-шоу "Судьба человека" попросил Яцко прокомментировать заявление Валюшкиной. "Не надо так внимательно относиться к рассказу бывших жен, они такие сочинительницы, впрочем бывших мужей – тоже", – увиливал артист.

Однако Корчевникова этот ответ не удовлетворил, шоумен еще раз спросил об изменах, он мягко давил на гостя, вынуждая сознаться. Судя по всему, Яцко не хотел трясти грязным бельем на публике: "Надо двигаться дальше. А что прошлое ворошить", – сказал Александр.

Автор: 15 июля 2019, 15:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Достали уже с гряным бельем! Раньше один Малахов тря грязными трусами, сейчас уже несколько трясунов! А Корчевников вообще выглядит придурковатым!
1

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