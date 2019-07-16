Новое заявление Алибасова: Не верьте Дмитрию Шепелеву

Не утихает шумиха вокруг странного отравления Бари Алибасова. На шоу Дмитрия Шепелева показали скриншот, якобы доказывающий то, что была инсценировка, однако наследник музыкального продюсера заявил о "хитрых уловках" шоумена.

"Все ложь, а сообщения фейковые. Это хороший монтаж продюсеров шоу "На самом деле", не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов", – убежден сын Бари Алибасова.

Он привел в качестве примера несколько таких "уловок". "Не скрою, мы заранее обговаривали вопросы на детекторе лжи. Я рассказывал, как по правде пропал кот и что делал папа после выписки из клиники. Чернить имя отца не позволю!" – отрезал наследник музыкального продюсера.

Бари Алибасов сообщил, что у них имеются все справки и прочие документы, доказывающие отравление. К тому же продюсер придерживается специальной диеты и пьет необходимые лекарства. "Многие утверждают, что мы нажились на горе: мол, наше состояние увеличилось до 26 миллионов. Да, нам поступают рекламные предложения, но пока ни на одно не согласились!", – отметил Бари Алибасов.

Кстати, одновременно с отравлением продюсера в семье случилось еще одно горе – умерла бабушка Эмма Ивановна. "До утра находились в одной комнате с трупом, квартирка у нас маленькая. Утром заметил, что у нее изо рта идет пена. Другой бы сказал: душа отправилась на небо, а я понимаю – газы выходят", – цитирует сына музыкального продюсера Starhit.

На 40-й день смерти Бари Алибасов решил создать документальный фильм о бабушке, собрав ее подруг и вспомнив ее добрым словом. После этого получившуюся картину выложить в Сеть. "Сейчас непростой период в жизни нашей семьи – хочется чего-нибудь светлого в этих бесконечных бедах", – заключил Бари Алибасов.