"Гены не заткнешь": дочь Пугачевой очаровала зажигательным танцем
Несколько часов назад в фанатском аккаунте малышки появилась запись, сделанная во время недавнего мероприятия. В ролике дочь Примадонны в черном платье активно двигается под зажигательную песню. "Танец Лизы", – коротко подписал видео автор страницы.
Пользователи пришли в восторг от ролика. Они уверены, что девочка унаследовала лучшие способности от родителей. "Гены пальцем не заткнешь", "Будущая Примадонна!", "Вся в маму. Очень талантливая", "Прирожденная звездочка", – написали восхищенные комментаторы.
Ранее в Сети появился ролик, на котором Алла Пугачева с маленькой дочерью танцуют под песню Mambo Italiano. В кадре артистка позирует в белом топе и джинсах, а малышка – в белом платье. "С мамулей", – говорится в подписи к видео.
Недавно Елизавета Галкина похвасталась своей первой победой. Малышка завоевала медаль по плаванию. На странице девочки в социальных сетях появилась фотография, на которой она запечатлена с наградой в руках. Пользователи пожелали ей успехов на грядущем турнире.
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